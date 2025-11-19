|
Queens Road Capital Investment präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Queens Road Capital Investment äußerte sich am 17.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS belief sich auf 2,39 CAD gegenüber -1,780 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Queens Road Capital Investment im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 6,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 3,29 CAD gegenüber 0,540 CAD je Aktie im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 1,42 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 31,94 Millionen CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 32,40 Millionen CAD umgesetzt.
