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19.11.2026 06:31:28
Queens Road Capital Investment präsentierte Quartalsergebnisse
Queens Road Capital Investment hat am 17.11.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS belief sich auf 0,17 CAD gegenüber 2,39 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36,61 Prozent auf 8,6 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 4,19 CAD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Queens Road Capital Investment ein Gewinn pro Aktie von 3,29 CAD in den Büchern gestanden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Queens Road Capital Investment mit einem Umsatz von insgesamt 44,64 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 31,93 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 39,81 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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