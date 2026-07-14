14.07.2026 06:31:29

Queens Road Capital Investment vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Queens Road Capital Investment ließ sich am 13.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Queens Road Capital Investment die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,62 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Queens Road Capital Investment 1,14 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,9 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,6 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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