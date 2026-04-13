Queens Road Capital Investment: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Queens Road Capital Investment hat am 10.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 28.02.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,74 CAD. Im Vorjahresviertel waren -2,030 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 9,7 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,2 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at