TP a Aktie
WKN DE: A3DC2Y / ISIN: US8726571016
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07.09.2026 01:00:00
Quek Leng Chan, TPG-backed Asia OneHealthcare targets RM7 billion Malaysia IPO in Q1 2027
The hospital group is eyeing a RM30 billion valuation in what could be the country’s biggest healthcare listingWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu TPG Inc Registered Shs -A-
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03.08.26
|Ausblick: TPG A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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20.07.26
|Erste Schätzungen: TPG A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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09.07.26
|TPG and Blackstone seek more than $4bn for Hologic unit to unlock cash (Financial Times)
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09.07.26
|TPG and Blackstone seek more than $4bn for Hologic unit to unlock cash (Financial Times)
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30.04.26
|Ausblick: TPG A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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16.04.26
|Erste Schätzungen: TPG A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu TPG Inc Registered Shs -A-
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|TPG Inc Registered Shs -A-
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Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.