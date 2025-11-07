Quemchi: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Quemchi hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 71,84 CLP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Quemchi -71,870 CLP je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,13 Milliarden CLP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 895,6 Millionen CLP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at