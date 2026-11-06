Quemchi: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Quemchi hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Quemchi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 149,63 CLP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 71,84 CLP je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 1,35 Milliarden CLP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Quemchi 1,13 Milliarden CLP umgesetzt.

Redaktion finanzen.at