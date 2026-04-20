|
20.04.2026 06:31:29
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych hat am 17.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,33 PLN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,730 PLN je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych mit einem Umsatz von insgesamt 56,3 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,9 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 56,86 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!