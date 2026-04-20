Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych hat am 17.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,33 PLN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,730 PLN je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych mit einem Umsatz von insgesamt 56,3 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,9 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 56,86 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at