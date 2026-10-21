Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,29 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,300 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych mit einem Umsatz von insgesamt 55,6 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,2 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 15,51 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at