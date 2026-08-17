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17.08.2026 06:31:29
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,26 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 PLN je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 65,1 Millionen PLN – das entspricht einem Zuwachs von 32,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 49,1 Millionen PLN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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