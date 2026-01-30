Quess hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Quess hat am 28.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,69 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,42 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Quess in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 28,80 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 39,30 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 55,19 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at