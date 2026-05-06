Quess: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Quess hat am 04.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 4,30 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -6,420 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Quess 38,92 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 36,56 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 14,87 INR. Im letzten Jahr hatte Quess einen Gewinn von 3,08 INR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Quess 153,05 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,34 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 149,55 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at