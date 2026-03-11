|
Quest Critical Metals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Quest Critical Metals hat am 09.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Quest Critical Metals 0,010 CAD je Aktie generiert.
