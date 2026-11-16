Quest: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Quest hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 55,06 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 34,04 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 4,89 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,40 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at