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23.04.2026 06:31:29
Quest Diagnostics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Quest Diagnostics hat am 21.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,24 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,94 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 2,90 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,65 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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