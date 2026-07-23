Quest Diagnostics Aktie

Quest Diagnostics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904533 / ISIN: US74834L1008

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23.07.2026 13:26:16

Quest Diagnostics Boosts FY26 Outlook; Shares Up 5.7% - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the second quarter on Thursday, diagnostic services firm Quest Diagnostics, Inc. (DGX) raised its earnings, adjusted earnings and revenue guidance for the full-year 2026.

For fiscal 2026, the company now projects earnings in a range of $9.97 to $10.17 per share and adjusted earnings in a range of $11.05 to $11.25 per share on revenues between $11.95 billion and $12.05 billion.

Previously, the company expected earnings in a range of $9.58 to $9.78 per share and adjusted earnings in a range of $10.63 to $10.83 per share on revenues between $11.78 billion and $11.90 billion.

In Thursday's pre-market trading, DGX is trading on the NYSE at $221.99, up $12.00 or 5.71 percent.

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