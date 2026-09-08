Quest Holdings Aktie
WKN: 917973 / ISIN: GRS310313002
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08.09.2026 15:01:01
Quest Diagnostics CEO Sells 10,000 Shares for $2.4 Million
J. E. Davis, CEO and President, sold 10,000 shares of Quest Diagnostics Incorporated (NYSE:DGX) at $242.72 per share on Sept. 1, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($242.72); post-transaction value based on Sept. 1, 2026, market close ($236.22).
Quest Diagnostics is one of the largest clinical laboratory networks in the United States, with approximately 51,500 employees and a market capitalization of $26.4 billion. The company has demonstrated strong operational performance with TTM revenue of $11.6 billion and net income of $1.1 billion, reflecting its established market position and operational efficiency in the diagnostics sector.
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