Quest Diagnostics legte Quartalsergebnis vor

Quest Diagnostics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 2,78 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Quest Diagnostics noch ein Gewinn pro Aktie von 2,16 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,98 Prozent auf 3,10 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,82 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at