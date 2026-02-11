Quest Diagnostics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Quest Diagnostics lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Quest Diagnostics ein EPS von 1,95 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent auf 2,81 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,62 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 2,37 USD je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 2,76 Milliarden USD für das Quartal in Aussicht gestellt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 8,75 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,69 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Quest Diagnostics im vergangenen Geschäftsjahr 11,04 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Quest Diagnostics 9,87 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 9,81 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 10,99 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at