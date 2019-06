QuEST Global erwirbt Dakota Moon zur Lösung komplexer technischer Probleme im Lieferkettenmanagement

Diese Übernahme ist Teil der Vision von QuEST, der anerkannteste und vertrauenswürdigste strategische Partner für OEMs und Tier-1-Lieferanten zu werden

HENDERSON, Nevada, 20. Juni 2019 /PRNewswire/ -- QuEST Global, ein globales Unternehmen für Product Engineering und Lifecycle Services, hat Dakota Moon Enterprises LLC, einen in Nevada ansässigen Engineering- und Lieferkettendienstleister für die Luft- und Raumfahrtindustrie übernommen. Die Übernahme wird die Fähigkeiten von QuEST Global bei der Bereitstellung umfassender Lieferkettenlösungen für OEMs und Tier-1-Lieferanten in den wichtigsten technischen Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Transport (Automobil und Schiene), Energie und Industrie sowie Öl und Gas verbessern. Mit dieser Übernahme ist QuEST Global überzeugt, dass es in der Lage sein wird, die betriebliche Effizienz seiner Kunden zu verbessern, was wiederum dazu beiträgt, die komplexen Herausforderungen in Bezug auf Lieferkette, Kosten und Qualität der Produkte zu lösen.

Dakota Moon Enterprises wurde 1992 von Jerry Kelso und Mary Beth Bonkowski gegründet und hat seinen Hauptsitz in Henderson, Nevada, USA. Im Lauf der Jahre hat sich das Unternehmen unter der Leitung von Mary Beth, Jerry Kelso und Jim McQueeney, der 2016 als Präsident zu Dakota Moon kam, mit ihren Lieferkettenmanagement-Lösungen für führende Unternehmen der Luft- und Raumfahrtindustrie einen guten Ruf erworben. Zu ihren Dienstleistungen und Lösungen gehören Lieferanten-Rückgewinnungsmanagement, Lieferantenentwicklungsmanagement, Beschaffungsmanagement, Programmmanagement und Personalunterstützung.

Dakota Moon verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung beim Management der Lieferleistung in der Fertigungsindustrie und ein umfangreiches Netzwerk von Ingenieuren mit starken Grundlagen der Lieferkette. Sie sind davon überzeugt, dass die Existenz langfristiger und enger Beziehungen zu ihren Kunden und ihre Fähigkeit, die Fertigungsprobleme der Lieferanten gründlich zu untersuchen, schnellere Lieferungen und eine verbesserte Produktqualität für ihre Kunden gewährleistet haben.

Mary Beth Bonkowski, CEO und Gründungspartner von Dakota Moon: „Wir freuen uns über die Übernahme von Dakota Moon durch QuEST Global. Die Kombination beider Unternehmen bringt große Chancen für unsere Kunden und Mitarbeiter. Unsere Fähigkeiten bei der Bereitstellung maßgeschneiderter Lieferkettenlösungen und die solide Basis von QuEST Global bei der Bereitstellung von Lieferkettendienstleistungen sowie ihr Fachwissen in Bezug auf die Konvergenz von Innovationen in den Bereichen Mechanik, Elektronik, Software und Digitaltechnik werden uns helfen, erstklassige Lieferkettenlösungen für Kunden aus verschiedenen Branchen anzubieten. Wir sind zuversichtlich, dass wir durch die Nutzung der engen Beziehungen beider Unternehmen zu unseren Kunden und der kurzen Bearbeitungszeit einen unübertroffenen Mehrwert für unsere Kunden schaffen können."

Ajit Prabhu, Chairman und CEO von QuEST Global: „Wir sind ständig auf der Suche nach herausragenden Talenten und Fähigkeiten, um unseren Kunden innovative Dienstleistungen und Lösungen anzubieten. Die Aufnahme von Dakota Moon in QuEST Global wird es uns ermöglichen, unseren Kunden umfassende Engineering- und Lieferkettenlösungen anzubieten. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Investitionen, die wir tätigen, um unsere Engineering-Kapazitäten zu verbessern, der Einsatz digitaler Technologien sowie unsere Unternehmenssoftware-Lösungen unseren Kunden helfen werden, komplexe technische Herausforderungen in ihren jeweiligen Branchen zu lösen. Als vertrauenswürdiger Partner unserer Kunden haben wir uns zum Ziel gesetzt, ganzheitliche Engineering-Lösungen anzubieten, die dazu beitragen, ihre Engineering-Strategie langfristig neu zu definieren."

OEMs und Tier-1-Lieferanten stehen unter starkem Druck, die Produktion zu steigern, da sie die Lieferkette und die operative Exzellenz kontinuierlich verbessern müssen. Mit den zusätzlichen Fähigkeiten von Dakota Moon wird QuEST Global dazu in der Lage sein, seine Kunden durch Lieferantenmanagementlösungen wie Lieferantenentwicklung, Lieferantenrückgewinnung, Fähigkeits- und Kapazitätsanalyse, Stücklistenanalyse, Kostenanalyse und Qualitätssteuerung zu entlasten.

Informationen zu QuEST Global

Seit mehr als 20 Jahren ist QuEST Global ein vertrauenswürdiger Partner für globales Product Engineering und Lifecycle Services für viele der weltweit anerkanntesten Unternehmen in den Bereichen Luftfahrtantriebe, Hi-Tech, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Transport (Automobil und Schiene), Energie und Industrie, Öl und Gas sowie Medizinprodukte. QuEST Global hat eine globale Präsenz in 14 Ländern, 65 Lieferzentren weltweit und mehr als 12.000 Mitarbeiter. Sie sind überzeugt, dass sie an der Spitze der Konvergenz der Innovationen in den Bereichen Mechanik, Elektronik, Software und Digitaltechnik stehen, um Lösungen für eine Welt zu entwickeln, die sicherer und sauberer ist. Das umfassende Fachwissen und die digitale Expertise von QuEST Global zielen darauf ab, seine Kunden dabei zu unterstützen, Produktentwicklungs- und Innovationszyklen zu beschleunigen, alternative Einnahmequellen zu erschließen, das Verbrauchererlebnis zu verbessern und die Produktionsprozesse und -abläufe effizienter zu gestalten.