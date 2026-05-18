Quest Patent Research: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Quest Patent Research hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,55 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,150 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at