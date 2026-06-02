Quest Pharmatech gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Quest Pharmatech äußerte sich am 30.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,030 CAD eingefahren. Im Vorjahr waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at