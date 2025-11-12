|
Quest Resource präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Quest Resource lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Quest Resource ein Ergebnis je Aktie von -0,160 USD vermeldet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,96 Prozent auf 63,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 72,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
