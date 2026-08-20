Quest Solution: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Quest Solution ließ sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Quest Solution die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,190 USD je Aktie erzielt worden.

Quest Solution hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,4 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at