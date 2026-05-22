Quest Solution öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Quest Solution hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,11 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,200 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Quest Solution in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 61,41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,7 Millionen USD im Vergleich zu 19,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at