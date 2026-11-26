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26.11.2026 06:31:29
Quest Solution vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Quest Solution hat am 24.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Quest Solution hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,060 USD je Aktie gewesen.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 90,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,8 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,8 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
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