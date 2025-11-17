Quest Solution zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Quest Solution hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Quest Solution im vergangenen Quartal 8,8 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 52,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Quest Solution 18,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at