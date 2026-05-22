Quest stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Quest äußerte sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 EUR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 365,5 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Quest einen Umsatz von 328,0 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at