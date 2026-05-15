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15.05.2026 06:31:29
Quest veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Quest hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 48,72 JPY, nach 39,83 JPY im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz wurden 4,57 Milliarden JPY gegenüber 3,93 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 152,37 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 143,26 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,94 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 17,81 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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