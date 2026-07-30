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30.07.2026 11:00:04

Questex Fierce Pharma und die MCH Group lancieren die «Fierce Pharma Week Europe» im Juni 2027 in Basel

MCH Group AG / Schlagwort(e): Kooperation
Questex Fierce Pharma und die MCH Group lancieren die «Fierce Pharma Week Europe» im Juni 2027 in Basel

30.07.2026 / 11:00 CET/CEST

Medienmitteilung

Basel, 30. Juli 2026

Die Premiere der Fierce Pharma Week Europe findet vom 28. bis 30. Juni 2027 erstmals in Basel statt. Ausgerichtet wird die jährliche Veranstaltung für die Pharmabranche von Questex, der Eigentümerin von Fierce Pharma und der Fierce Pharma Week, in Partnerschaft mit der MCH Group.

Die Fierce Pharma Week vereint Führungskräfte aus Marketing, Medical Affairs, Kommerzialisierung & Market Access, PR & Kommunikation, Competitive Intelligence und Marktforschung und schafft damit einen zentralen Treffpunkt für funktionsübergreifende Führungskräfte, die die Zukunft der Pharmabranche gestalten.

«Mit der Fierce Pharma Week Europe entsteht ein Umfeld, in dem Pharma-Teams unternehmens- und länderübergreifend lernen und sich vernetzen können. Europa ist kein einheitlicher Markt. Das Programm der Fierce Pharma Week Europe trägt dem Rechnung – mit gezielten Sessions zu den zentralen Fragen dieses fragmentierten Raums», erklärt Zohaib Sheikh, Head of Conference Programming, Fierce Life Sciences.

Europäische Pharmaunternehmen stehen vor grossen Veränderungen: einer neuen US-Preispolitik für Arzneimittel, der Life-Sciences-Strategie der Europäischen Kommission und dem raschen Aufstieg der chinesischen Biopharma-Industrie. Diese Entwicklungen prägen zunehmend, wie globale Pharmaunternehmen den europäischen Markt beurteilen und schaffen wachsenden Bedarf an einem Forum für den Austausch  genau hier setzt die Fierce Pharma Week Europe an.

Zu den Themen und Sessions gehören unter anderem:

  • Die neue Geografie der Innovation: Woher kommen Europas nächste Blockbuster-Medikamente?
  • Die Geopolitik der Arzneimittelpreise: US-MFN, AMNOG-Reformen und die Umsetzung des JCA
  • Launch Excellence: Erfolgreich in einem eingeschränkten Multi-Markt-Umfeld
  • Aufbau von Omnichannel-HCP-Engagement in ganz Europa
  • Agentische KI im grossen Massstab: Autonome Systeme in einem regulierten Umfeld
  • Die Post-Brexit-Pharmastrategie Grossbritanniens: Der VPAG-Stillstand
  • Der Weg zu einer digitalen, KI-gestützten Handelsorganisation

«Europa steht vor einer neuen Ära des pharmazeutischen Wettbewerbs – einen besseren Zeitpunkt für die Fierce Pharma Week in der Region gab es nie», sagt Rhiannon James, President, Life Sciences, Health & Wellness. «Mit Basel rückt dieser Dialog ins Zentrum von Europas Life-Sciences-Ökosystem, dorthin, wo Unternehmen und Politik täglich mit Veränderungen bei Preisgestaltung, Marktzugang und globalem Wettbewerb konfrontiert sind.»

Warum Basel?
Basel liegt im Zentrum eines der dichtesten Life-Sciences-Cluster Europas: Mehr als 800 Life-Sciences-Unternehmen, über 1'000 Forschungsgruppen und rund 33'000 Fachkräfte der Branche sind in der Region angesiedelt. Roman Imgrüth, CEO Exhibitions & Events, MCH Group, sagt: «Die Fierce Pharma Week gehört seit vielen Jahren zu den führenden Veranstaltungen der Pharmaindustrie in den USA. Dass Questex nun Basel als Standort für die europäische Ausgabe gewählt hat, unterstreicht die Bedeutung des hiesigen Life-Sciences-Standorts. Mit seinem weltweit anerkannten Ökosystem ist Basel der ideale Ort, um Führungspersönlichkeiten der gesamten Branche zusammenzubringen. Die Partnerschaft stärkt Basels Position als Destination für internationale Life-Sciences-Veranstaltungen und spiegelt den Anspruch der MCH Group wider, ein Portfolio global relevanter Life-Sciences-Plattformen aufzubauen.»

Programm und Vernetzung
Die Fierce Pharma Week Europe bietet Themenschwerpunkte und Community-Zonen für den Austausch über Disziplinen hinweg sowie Bildungssessions, Networking und Social Events. Weitere Details zu Programm, Speakern und Sponsoring folgen in den kommenden Monaten.

Weitere Informationen zu Partnerschaften unter europe.fiercepharmaweek.com.

Über die MCH Group
Die MCH Group mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) ist ein weltweit tätiges Erlebnismarketing-Unternehmen mit einem umfassenden Dienstleistungs-Netzwerk fu¨r globale Kunden. Zu ihrem Kerngeschäft gehören einzigartige Community-Plattformen wie die Art Basel Shows in Basel, Hong Kong, Paris, Miami Beach und Katar sowie national bedeutende Messen wie die Swissbau und Giardina. Der Bereich Live Marketing Solutions mit den Brands MCH Global, MC2 und expomobilia bietet individuelle Erlebnismarketing-Lösungen von der Strategie u¨ber die Kreation bis zur Umsetzung an. Die MCH Group betreibt zudem die Messe und das Congress Center Basel sowie die Messe Zu¨rich. Das Unternehmen beschäftigt u¨ber 800 Mitarbeitende, rund die Hälfte davon in der Schweiz und den USA.

Media Contact 

Fierce Pharma Week
Meryl Franzman
mfranzman@questex.com

Fierce Pharma Week 
Katie Orrell
Korrell@questex.com

MCH Group AG 
Head of Group Media and Public Affairs
Lucia Uebersax | +41 58 206 22 43 | lucia.uebersax@mch-group.com


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: MCH Group AG
Messeplatz 10
4058 Basel
Schweiz
Telefon: +41 58 200 20 20
E-Mail: info@mch-group.com
Internet: https://www.mch-group.com
ISIN: CH0039542854
Valorennummer: 3954285
Börsen: SIX Swiss Exchange
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