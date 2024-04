Questor Technology gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Questor Technology präsentierte in der am 18.04.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,030 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,030 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,65 Prozent auf 1,5 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust je Aktie von 0,150 CAD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 7,75 Millionen CAD, befunden.

Redaktion finanzen.at