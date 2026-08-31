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31.08.2026 06:31:29
Questor Technology: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Questor Technology gab am 28.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Questor Technology 0,010 CAD je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat Questor Technology 0,2 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 92,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,0 Millionen CAD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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