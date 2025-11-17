|
Quetta Acquisition: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Quetta Acquisition präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Quetta Acquisition 0,070 USD je Aktie generiert.
