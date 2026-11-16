Quetta Acquisition informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Quetta Acquisition präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Quetta Acquisition ein EPS von -0,010 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at