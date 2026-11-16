Quetta Acquisition: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Quetta Acquisition hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Quetta Acquisition hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at