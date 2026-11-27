Quetzal Copper äußerte sich am 25.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal waren 1,00 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at