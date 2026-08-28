Quetzal Copper präsentierte Quartalsergebnisse

Quetzal Copper hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 CAD. Im Vorjahresquartal waren -7,000 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at