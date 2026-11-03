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03.11.2026 06:31:28
Quick Intelligent Equipment A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Quick Intelligent Equipment A lud am 31.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Es stand ein EPS von 0,26 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Quick Intelligent Equipment A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,200 CNY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,57 Prozent auf 348,1 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 303,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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