Quick Intelligent Equipment A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Quick Intelligent Equipment A hat am 24.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,24 CNY. Ein Jahr zuvor waren 0,200 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Quick Intelligent Equipment A 272,4 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 262,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,550 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,850 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,07 Milliarden CNY – ein Plus von 14,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Quick Intelligent Equipment A 936,65 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at