QUICK legte Quartalsergebnis vor

QUICK ließ sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat QUICK die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,87 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte QUICK ein EPS von 12,80 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 8,25 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,11 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at