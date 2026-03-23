QUICK Aktie
WKN: A0BLU9 / ISIN: JP3266000003
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23.03.2026 06:00:00
Quick Share: Samsung bringt AirDrop-Unterstützung für Galaxy-S26-Serie
Samsung bringt AirDrop-Support für seine Galaxy S26-Serie. Ab dieser Woche sollen Besitzer der Geräte Daten zwischen Android und Apple-Geräten versenden können.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Aktien in diesem Artikel
|QUICK CO LTD
|846,00
|-2,65%
|Samsung
|186 300,00
|-6,57%
|Samsung ADRs
|1 958,00
|4,15%
|Samsung Electronics Co Ltd Pfd Shs Non-Voting
|130 900,00
|-5,96%
|Samsung GDRS
|2 760,00
|1,85%
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