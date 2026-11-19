QUICK Aktie
WKN: A0BLU9 / ISIN: JP3266000003
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19.11.2026 17:04:54
QUICK SPARK: Anthropic Shares Indicated at $105, a 26.5% Jump from IPO Price
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