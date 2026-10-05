Top's Aktie
WKN DE: A40THY / ISIN: JP3629270004
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05.10.2026 21:56:24
QUICK SPARK: Brazil's Retail Broker XP Notches Best Day Ever, Tops Russell 1000 Performers
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