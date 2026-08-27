QUICK Aktie
WKN: A0BLU9 / ISIN: JP3266000003
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27.08.2026 20:43:59
QUICK SPARK: Danantara Commits $1B to Partners Group. The Money Is Expected Back in Indonesia
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