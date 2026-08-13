Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
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13.08.2026 23:19:49
QUICK SPARK: Dell, JPMorgan, Merck All Mark New All-Time Highs
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Nachrichten zu Dell Technologies
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12.08.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 steigt zum Handelsende (finanzen.at)
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05.08.26
|S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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29.07.26
|S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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28.07.26
|Gewinne in New York: S&P 500 zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
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28.07.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 notiert mittags im Plus (finanzen.at)
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28.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
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22.07.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
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22.07.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 liegt mittags im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Dell Technologies
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Aktien in diesem Artikel
|Dell Technologies
|424,45
|-0,81%
|JPMorgan Chase & Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
|38 380,00
|-0,78%
|JPMorgan Chase & Co.
|314,00
|-0,38%
|Merck KGaA
|135,80
|-2,48%
|Merck Co.
|116,06
|-1,02%
|QUICK CO LTD
|832,00
|2,84%
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