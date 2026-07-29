Top's Aktie
WKN DE: A40THY / ISIN: JP3629270004
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29.07.2026 17:52:25
QUICK SPARK: F/m Investments Tops $10 Billion in ETF Assets as Treasury Funds Keep Winning
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