Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
21.09.2026 21:09:47
QUICK SPARK: Meta Stock Adds Over $200 Billion in Value Today
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
21.09.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.09.26
|Optimismus in New York: Anleger lassen S&P 500 nachmittags steigen (finanzen.at)
|
21.09.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 in Grün (finanzen.at)
|
21.09.26
|Optimismus in New York: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
21.09.26
|Meta gives union access to recruit UK staff for first time (Financial Times)
|
20.09.26
|Meta launches fresh legal challenge over UK’s Online Safety Act (Financial Times)
|
18.09.26
|S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
17.09.26
|Urteil: Meta haftet für Fake-Werbung auf Instagram & Co (dpa-AFX)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|10.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|10.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|10.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|648,20
|11,87%
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