Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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22.09.2026 22:38:23
QUICK SPARK: Michael Burry Adds to Micron, Palantir, Nebius, SOXX Shorts
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