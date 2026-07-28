SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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28.07.2026 19:21:35
QUICK SPARK: Micron, SK Hynix And Memory Stocks Wipe Out More Than $2 Trillion Since June Highs
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