NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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20.08.2026 17:55:05
QUICK SPARK: Nvidia Partner Ouster Says Humanoid Robots Could Need Up to 12 Cameras Each
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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20.08.26
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20.08.26
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Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.